Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA maçında attı
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Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA maçında attı

06.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:23
Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA maçında attı

DG Sivasspor'un defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA Avrupa Ligi maçında attı.

DG Sivasspor'un defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA Avrupa Ligi maçında attı.

Geçen sezon Sivasspor'a transfer olan deneyimli oyuncu Caner Osmanpaşa, kariyerindeki 3. golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendikleri maçta atmayı başardı. Kariyerinde 244 maçta 1 lig ve 1 kez de kupada gol sevinci yaşayan, 32 yaşındaki defans oyuncusu 3. golünü UEFA Avrupa Ligi maçında atarak büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan Osmanpaşa Trabzonspor ve Akhisarspor'da Avrupa tecrübesi yaşamıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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