Organize suç yapılarıyla ilgili son dönemde artan gelişmelerin ardından, kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de Daltonlar çetesinin yöneticilerinden Caner Koçer oldu. Hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar sonrası yayılan paylaşımlar, "Caner Koçer'e ne oldu?" ve "Caner Koçer kimdir, kaç yaşında?" sorularının gündeme taşınmasına neden oldu. Peki, Caner Koçer kimdir? Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer kaç yaşında, aslen nereli? İşte, merak edilen tüm detaylar…

CANER KOÇER KİMDİR?

Son dönemde adı organize suç operasyonlarında sıkça anılan Caner Koçer, Türkiye merkezli Daltonlar Suç Örgütü'nün Avrupa yapılanmasında etkin bir rol üstlenmişti. Uzun süredir uluslararası suç ağı kapsamında uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerin içinde yer aldığı belirtilen Koçer, özellikle örgütün lojistik ve finansal operasyonlarını yurt dışında yöneten isim olarak tanınıyordu.

Caner Koçer kaç yaşında, aslen nereli

Koçer'in doğum yeri ve yılıyla ilgili resmi kaynaklarda net bir bilgi yer almasa da, Daltonlar çetesinin özellikle Adana, Gaziantep ve Mersin gibi Türkiye'nin güney illerinde etkinlik gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle Caner Koçer'in de bu bölgeyle bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir.

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Daltonlar çetesinin önde gelen yöneticilerinden biri olan Koçer, birçok ülkede Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isimler arasında yer alıyordu. Avrupa'daki suç organizasyonlarının finansmanı, yasa dışı para transferi ve uyuşturucu trafiğinde aktif bir rol oynadığı rapor edilmişti.

Ancak 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde meydana gelen silahlı saldırının ardından Koçer'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından hedef alınan Koçer'e, başına ve göğsüne beş el ateş edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Caner Koçer'in olay anında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bu suikast, hem Türk hem de Avrupa kamuoyunda Daltonlar çetesine yönelik uluslararası operasyonların seyrini yeniden gündeme taşıdı.