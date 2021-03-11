Caner Erkin ve Pelkas takımla çalıştı
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Caner Erkin ve Pelkas takımla çalıştı

11.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:51
Caner Erkin ve Pelkas takımla çalıştı

Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Pelkas, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Pelkas, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim Sinan Gümüş ise bireysel çalışmalarına devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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