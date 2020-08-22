Caner Erkin: Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim yere geldim
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in konuşması Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, takımının kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
22.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:30
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in konuşması
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekinmesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, takımının kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA