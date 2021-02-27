Caner Erkin neden kadroda yok? Caner Erkin cezalı mı? Fenerbahçe Trabzonspor maçında Caner Erkin yok mu?

Yarın oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neden Caner Erkin yok? Caner Erkin neden kadroda yok? Caner Erkin cezalı mı? Fenerbahçe Trabzonspor maçında Caner Erkin yok mu? Caner Erkin Fenerbahçe!

Fenerbahçe maçında yer almayacak olan Caner Erkin neden kadroda yok? Caner Erkin cezalı mı? Fenerbahçe Trabzonspor maçında Caner Erkin yok mu? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

CANER ERKİN NEDEN KADRODA YOK?

Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakat veya cezalı olmadığı tüm maçlarda forma giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı bırakılarak Trabzonspor deplasmanına götürülmedi. Konu ile ilgili Caner Erkin sosyal medya hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü fotoğrafı paylaştı. Fotağrafın altına kalp emoji koyması dikkat çekti.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı 28 Şubat Pazar günü oynanacak. Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.