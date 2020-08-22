Caner Erkin: Kadıköy'de bana hiç diyalog olmadı, sadece son sene söylendi, sevdiğim takımdayım Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in basın toplantısı öncesi detayları Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in konuşması Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, takımının kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in basın toplantısı öncesi detayları Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin'in konuşması Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, takımının kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA