Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?
Fenerbahçe'nin sevilen oyuncularından Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yıldız oyuncu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamamış ve kadro planları içerisinde yer almamaktaydı. Peki, Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?
Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni kulübü belli oldu. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaştı.
CANER ERKİN NEREYE TRANSFER OLDU?
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın forma şansı vermediği Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Fatih Karagümrük ile anlaşan Milli solbek sosyal medya hesabından duyuruldu. Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" açıklaması yapıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
FENERBAHÇE'DEN CANER'E TEŞEKKÜR!
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile anlaşan Caner Erkin'e teşekkür için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Teşekkürler Caner Erkin. Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur." ifadeleri yer almaktadır.