Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fenerbahçe'nin sevilen oyuncularından Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yıldız oyuncu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamamış ve kadro planları içerisinde yer almamaktaydı. Peki, Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni kulübü belli oldu. Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği oyuncu Fatih Karagümrük ile anlaştı.

CANER ERKİN NEREYE TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın forma şansı vermediği Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Fatih Karagümrük ile anlaşan Milli solbek sosyal medya hesabından duyuruldu. Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" açıklaması yapıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?

FENERBAHÇE'DEN CANER'E TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile anlaşan Caner Erkin'e teşekkür için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada "Teşekkürler Caner Erkin. Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur." ifadeleri yer almaktadır.

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ziya Selçuk Yaşar Güler Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:47:25. #1.15#

title