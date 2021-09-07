Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?

Fenerbahçe'nin sevilen oyuncularından Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yıldız oyuncu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamamış ve kadro planları içerisinde yer almamaktaydı. Peki, Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Caner hangi takımda? Caner Erkin nereye transfer oldu?