Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" açıklaması yapıldı.

CANER ERKİN'DEN VEDA MESAJICaner Erkin de sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasına veda mesajı yayınladı. Tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kulüp çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni desteklerini için çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe formasını giydiğim her an sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınız helal edin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı