Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye veda

Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı veda paylaşımında, "Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı veda paylaşımında, "Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Deneyimli futbolcu Caner Erkin, Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Erkin, "Sevgili Fenerbahçe camiasına; tüm kulüp çalışanlarına, büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını giydiğim her an sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiç bir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Yaşar Güler Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye veda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:57:40. #1.15#

title