Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
06.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:22
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;
Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Kaynak: DHA