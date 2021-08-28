Caner Erkin affedildi mi?
Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de 3 hafta sonra Caner Erkin'i sahalarda görmüştük. Bu kapsamda Caner Erkin affedildi mi? sorusu da yanıt bulmuştu.
Caner Erkin affedildi mi? sorusu futbol camiasının gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor.
CANER ERKİN AFFEDİLDİ Mİ?
Fenerbahçe'de 11 Mart 2021 tarihine kadar 3 maç kadro dışı olan Caner Erkin'le ilgili nihai karar verilmişti. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi ve 11 Mart tarihinde yapılan idmanda yer aldı.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarının kadrosunda yer almayan milli futbolcu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenman yapmasına yönelik karar çıkmıştı ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek.
Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti.
CANER ERKİN FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK Mİ?
Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu süreçte takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol beke Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor ilgilenmişti.
Ancak kadro dışı kaldıktan sonra herhangi bir teklifi değerlendirmeyen 32 yaşındaki futbolcunun, affedilip yeniden takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. Sarı - lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caner'in sarı-lacivertlilerde kalmayı istediği belirtildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.