Caner Erkin affedildi mi?

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de 3 hafta sonra Caner Erkin'i sahalarda görmüştük. Bu kapsamda Caner Erkin affedildi mi? sorusu da yanıt bulmuştu.

Caner Erkin affedildi mi? sorusu futbol camiasının gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor.

CANER ERKİN AFFEDİLDİ Mİ?

Fenerbahçe'de 11 Mart 2021 tarihine kadar 3 maç kadro dışı olan Caner Erkin'le ilgili nihai karar verilmişti. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi ve 11 Mart tarihinde yapılan idmanda yer aldı.

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Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarının kadrosunda yer almayan milli futbolcu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenman yapmasına yönelik karar çıkmıştı ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek.

Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.