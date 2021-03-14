Caner Erkin 3 maç sonra kadroda
14.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:37
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, affedilmesinin ardından 3 maç sonra kadroda yer aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, affedilmesinin ardından 3 maç sonra kadroda yer aldı.
Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin, 3 haftanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı