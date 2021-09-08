Caner Ergül kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Caner Ergül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Caner Ergül geliyor. Peki, Caner Ergül kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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CANER ERGÜL KİMDİR?

Caner Ergül 31 Temmuz 1994 doğumlu voleybol oyuncusudur. 27yaşındaki voleybol oyuncusu Caner Ergül, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli takımı kadrosunda yer almaktadır. Caner Ergül'ün boyu 1.87 metredir. Kilosu 80 kg'dır. Libero pozisyonunda oynamaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Caner Ergül'ün İnstagram'da toplamda 1200 takipçisi bulunuyor. İnstagram adresine "@canerergul" hesabından ulaşabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Caner Ergül istatistikleri: