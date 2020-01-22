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Caner'den Elneny'ye fiziki tepki

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı.

22.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:15
Caner'den Elneny'ye fiziki tepki

'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp sonra yüzünden ittirdi.


Ziraat Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı. Golde Elneny, Caner Erkin'e bir şeyler söylerken Caner de Mısırlı futbolcuya tepki gösterip daha sonra boğazına uzandı ve ardından da yüzünden tutarak ittirdi. Siyah-beyazlı futbolcular iki oyuncunun arasına girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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