Caner'den değişikliğe tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner'den değişikliğe tepki

Caner'den değişikliğe tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi.

Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı
Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir maçında oyundan alınmasına çıkarken tepki gösterdi.

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınmasından memnun kalmadı. Müsabakanın 61. dakikasında yerini Novak'a bırakan Erkin, değişiklik ile ilgili yedek kulübesine sitem etti. Tecrübeli sol bek, yedek kulübesine geldiğinde Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından teselli edildi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Caner'den değişikliğe tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Yılmaz Vural Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Caner'den değişikliğe tepki - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:54:37. #1.16#

title