Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk eşi kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk kimdir dizileri nelerdir?
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Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk eşi kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk kimdir dizileri nelerdir?

02.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:23
Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk eşi kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk kimdir dizileri nelerdir?

Caner Cindoruk rol aldığı son dizisi Sadakatsiz dizisinde oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi. Peki, Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk eşi kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk kimdir dizileri nelerdir?

Sadakatsiz dizisinde oynadığı kötü adam başrolü ile oldukça dikkat çeken Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk eşi kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Caner Cindoruk kimdir dizileri nelerdir?

CANER CİNDORUK KİMDİR?

aner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Anne tarafından Yörük baba tarafından Kürt kökenlidir.[2] Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'dır.

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2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi'nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci'yle oynadı.[5] 2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Canan Ergüder'le birlikte Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı. Film 2016 yılı içerisinde vizyonda olacak.

Caner Cindoruk, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı, başrolleri Nükhet Duru, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Tulumbacı Eğrikapılı Ali rolünü canlandırmıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı.

Yakında Kanal D'de başlayacak reyting rekorları kıran Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz dizisinin boşrolünü Cansu Dere ile paylaşacak.

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