Caner Cindoruk, Adana Demirspor belgeselinde rol aldı
Türkiye'de sporun adresi beIN SPORTS, Adana Demirspor için hazırlanan "Unutamadım" belgeseliyle Mavi Şimşekler'in tarihinin unutulmaz anlarını ekranlara getiriyor. Merakla beklenen belgesel, Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Belgesel ayrıca beIN Connect'te de izleyiciyle buluşacak.
ADANA (Snob Magazin) -
Başkan Murat Sancak'ın 2018'de göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakalayıp 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'daki tarihi hikayelerin anlatılacağı"Unutamadım" belgeseli Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta beIN SPORTS HD 1'de saat 19.00'da ilk gösterimini yapacak. Belgesel ayrıca beIN Connect'te de izleyiciyle buluşacak. beIN SPORTS'un hazırladığı röportajda unutulmaz anları, bilinmeyenleri ve hayal kırıklıklarını tarihteki şahitleri anlatacak. Başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella, Mario Balotelli, Gökhan İnler, takımın diğer yıldızları, kulüp emektarları, Adanalı gazeteciler ve taraftarlar Unutamadım belgeseli için kameraların karşısına geçti. Son yılların en dikkat çeken aktörlerinden biri olan Caner Cindoruk da rol aldı. Cindoruk, belgeselin sesi olurken unutulmaz tribün hikayesini de Unutamadım'da anlattı. Mavi Şimşekler'in markası haline gelen Yenilmez Armada'nın sırrından, kulübün tarihine geçen sporcularından, 26 yıllık Süper Lig hasretine kadar Adana Demirspor'un tarihinin konuşulacağı belgesel 5 Ocak Çarşambagünü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak.
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