Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti

Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.

Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti

Otomotiv endüstrisinin güçlü üreticilerinden Canel Otomotiv, otomotivin dev markalarından olan KIA ile yeni bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.

Kaynak: Dunya.com

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