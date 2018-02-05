Çandır: "Tüfe Son 6 Yılın En Düşüğü Çıktı"

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, son 6 yılın en düşük Ocak ayı enflasyonu olduğunu kaydetti.

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ocak ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 1.02'lik artış gösterdiğini belirten Çandır, bu rakamın son 6 yılın en düşük Ocak ayı enflasyonu olduğunu kaydetti. Yıllık enflasyonun yüzde 10.35 olarak açıklandığını belirten Çandır, "Son 14 yılın Ocak aylarında 2012'den sonra ilk kez çift haneli enflasyon ilan edilmiştir" dedi. Çandır, ilan edilen yüzde 1.02'lik enflasyonun yüzde 55.4'ünü gıda, konut ve ulaştırma kalemlerindeki yüzde 0.96'lık artış oluşturduğuna dikkat çekti.

Gözümüz dolarda

Yurtiçi üretici enflasyonunun (Yİ_ÜFE) aylık yüzde 0.99, yıllık yüzde 12.14 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, "Geçen yılın Ocak ayı ile karşılaştırdığımızda Yİ_ÜFE'nin aylıkta yaklaşık 2 puan ve yıllıkta yaklaşık 1.5 puan düştüğünü görmekteyiz. Üretici enflasyonundaki bu düşme eğilimi son derece önemlidir. Geçen yıl ortalama 3.70 TL civarında seyreden ABD Doları'nın önümüzdeki aylardaki seyri, yılsonu üretici enflasyonu beklentisi için belirleyici olacaktır" dedi.

Çekirdek enflasyon sıkıntısı

Ocak ayı çekirdek enflasyonunu yüzde 0.47 olduğunu belirten Ali Çandır, geçen yılın Ocak ayında çekirdek enflasyonun yüzde 0.57 olduğuna dikkat çekti. Her ne kadar ocak ayında çekirdek enflasyon düşme eğiliminde olsa da yıllıkta çekirdek enflasyonun ciddi boyutta yüksek olduğunu kaydeden Çandır, şunları söyledi:

"2017 yılı Ocak ayında yüzde 7.74 olan yıllık çekirdek enflasyon 2018 yılı Ocak ayında yüzde 12.18 olarak gerçekleşmiştir. İki ocak ayı arasındaki bu durum yüzde 57'lik bir artışı işaret etmektedir. Yani 2017 yılı içinde yüksek bir çekirdek enflasyon seyri yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak tüketici enflasyonunu da aşan bir çekirdek enflasyon düzeyine sahip bulunmaktayız. Enflasyonla mücadelede öncelikle odaklanılması gereken alan çekirdek enflasyon kalemleridir."

Bölge enflasyonu yüksek

Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunun uzun bir aradan sonra aylık yüzde 1.45 ile ülke ortalamasının yüzde 40 üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Çandır, bölge enflasyonunun 26 bölge arasında en yüksek üçüncü sırada yeri aldığını söyledi. Çandır, "Geçmiş dönem deneyimlerimizden biliyoruz ki, ortalamanın üzerinde gerçekleşen bölgemiz enflasyonu, bölge ticaretinin nispi olarak arttığı dönemleri işaret etmektedir. Biz bu deneyimi daha çok turizm sezonundaki hareketliliğin arttığı dönemlerde yaşamaktaydık. Bu kez Ocak ayında böyle bir gerçekleşmenin yaşanması önümüzdeki aylar için genel bir eğilim oluşturup oluşturmayacağı bakımından önem taşımaktadır."

Çandır, Batı Akdeniz'in yıllık enflasyonunun 10.86 ile ülke ortalamasının üzerinde olduğunu, bölgeler arasında ise en yüksek 8. sırada olduğunu bildirdi.

"Tek hane hedefi tutar mı?"

Enflasyonda yıl sonu hedefinin tek haneler olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, bunun başarılabilmesi için önümüzdeki 11 ayda aylık yüzde 0.80'i aşmayan enflasyon rakamlarının yakalanması gerektiğini vurguladı. Çandır, "Geçen yıl sadece 4 ayda 0.80'in üzerinde, geri kalan 7 ayda ise altında enflasyon seyri yaşamışız. Geçen yılki enflasyon verileri tek hane performansını zorlaştırıcı düzeyde bulunmaktadır" dedi. - ANTALYA