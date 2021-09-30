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Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Çandır Fasulyesi'nin tanıtımını yaptı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Çandır Fasulyesi'nin tanıtımını yaptı.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi' başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu zirveye 160 belediyenin yanı sıra 300 kooperatif katıldı.

"Kılıçdaroğlu'na çandır fasulyesi'ni anlattı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katılımcı belediye başkanları arasında yer aldı. Konyaaltı Belediyesi standında ziyaretçilere ilçe tarımı ve bölgeye özgü ürünleri anlatan Başkan Esen, standı ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Konyaaltı'nın önemli lezzeti olan Çandır Fasulyesi hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Esen, "CHP'li Belediyeler 'Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılarak, bölgemizin tarım ürünlerini tanıttık. Ayrıca, hem lezzeti hem de kalitesi ile yöremizin ender tarım ürünlerinden olan Çandır Fasulyesi'ni de tanıtmaya devam ediyoruz. Gerek kentimiz, gerekse ülkemizde yeni tarım politikaları ile üreticilerimize destek olup, ülke tarımımızı olması gereken noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

"Belediye başkanları İstanbul'da bir arada"

Zirvede Başkan Esen ve Antalya'daki diğer CHP'li belediye başkanları, Gazipaşa Belediyesi'nin standında bir araya gelerek sohbet etti. Esen, "Antalyalı belediye başkanları olarak Antalya'mızda tarım ürünlerinin verimini artırmaya yönelik ve çiftçilerimizi teşvik edici çalışmalar hakkında konuştuk. Konyaaltı Belediyesi olarak, her daim çiftçilerimizin yanındayız" dedi. - ANTALYA

Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor

Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor

Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Çandır Fasulyesi İstanbul'da tanıtılıyor - Haberler Ekonomi
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