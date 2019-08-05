Çandır, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com
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