Çandır, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

5.08.2019 16:39
Çandır, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Kaynak: Dunya.com

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