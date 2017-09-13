Çandır'dan tüketicilere yöresel ürün çağrısı

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır:

"Dünyada coğrafi işaret almış 100 milyar dolarlık bir Pazar var. Dolayısıyla bu pazardan gerekli payı almak için çok çalışmamız gerekiyor"

"373 tane coğrafi işareti kabul edilmiş ürünümüz var, 2bin 500 tane coğrafi işaret alabilecek potansiyelimiz var"

"Bu potansiyeli harekete geçirirsek vatandaşlarımıza yeni iş fırsatları doğacak"



ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası tarafından, TOBB'nin desteğiyle ile bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda açıklama yapan ATB Başkanı Ali Çandır, tüketicilere çağrıda bulunarak, "373 tane coğrafi işareti kabul edilmiş ürünümüz var, 2bin 500 tane coğrafi işaret alabilecek potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirirsek vatandaşlarımıza yeni iş fırsatları doğacak" dedi.

Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle organize edilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen YÖREX, Anfaş Fuar Merkezi'nde açıldı. 'Sizin oraları nesi meşhur' sloganıyla düzenlenen fuar 17 Eylül tarihine kadar açık kalacak. Fuara 70'in üzerinde ilden 125 oda-borsa,16 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalar olmak üzere 400'ün üzerinde katılım gerçekleştirdi.

Fuarla ilgili bilgiler veren ATB Başkanı Ali Çandır, 10 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin doğusundan batısına kadar her ilden yöresel ürünler olduğunu söyledi. "Rengarenk Türkiye haritası oluşturduk" diyen Çandır, "El emeği göz nuru bu ürünleri gerek ticari olarak satın alma olarak ihracatçılara özelliklere insanımızın tatmasını, dokunmasını, koklamasını amaçladığımız bir fuar. 70 ilimiz var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden var. Binlerce yöresel ürünümüz burada Antalyalıları, Antalya'da misafir olacak vatandaşlarımızı bekliyor. Ben buradan bütün anne ve babaların çocuklarını da fuara getirmesini istiyoruz ki bu binlerce yıllık bizlere kalan emaneti onlara da aktaralım" diye konuştu.

100 milyar dolarlık pazar

Çandır, ekonomiye katkısı hakkında bilgilerde paylaşarak şunları söyledi:

"Biz özellikle Coğrafi işaret almasını ve daha sonra önce kendi insanımıza ve ardından da dünyaya ihracatını yapmanın hedeflerini yapıyoruz. Dünyada coğrafi işaret almış 100 milyar dolarlık bir Pazar var. Dolayısıyla bu pazardan gerekli payı almak için çok çalışmamız gerekiyor. Biz yaklaşık 9 yıldır bu işin farkındalığını yarattık"

Tüketicilere çağrı

Coğrafi işaret almış olan ürün sayısının 109'dan 206'ya çıktığını belirten Çandır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"373 tane coğrafi işareti kabul edilmiş ürünümüz var. 2bin 500 tane coğrafi işaret alabilecek potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirirsek vatandaşlarımıza yeni iş fırsatları doğacak. Ben bu noktada tüketicilerimizden yöresel ürünlerimizi kullanmasını istiyorum"

Çandır konuşmasının ardından fuara katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılışını gerçekleştirdi. Fuar alanındaki stantları her iki bakana da tanıtan Çandır, buradaki yöresel ürünler hakkında da bilgiler paylaştı. Bakan Çavuşoğlu ile Elvan da stantlardaki yöresel ürünlerin tadına baktı.