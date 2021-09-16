Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi 17 Nisan'a kadar Arter'de ziyaret edilebilecek - Haberler
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Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi 17 Nisan'a kadar Arter'de ziyaret edilebilecek

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi 17 Nisan'a kadar Arter'de ziyaret edilebilecek

Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu.

Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, sanatçının 1960'lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden oluşan geniş bir seçkiyi üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleriyle buluşturuyor.

Candeğer Furtun retrospektifi, sanatçının zengin form ve doku dünyasını yansıtan 100'den fazla yapıtını, atölyesindeki araştırma ve üretim süreçlerine yakından tanıklık eden arşiv malzemeleriyle bir araya getiriyor.

Retrospektif, 17 Nisan'a kadar Arter'in giriş ve -1. kat galerilerinde ücretsiz ziyaret edilebilir.

Arter'in güncel programına "www.arter.org.tr", güvenli bir ziyaret için Arter'de alınan tüm sağlık tedbirleri, ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere ise "arter.org.tr/ziyaret" internet adresinden erişilebilir.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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Haber: Candeğer Furtun'un ilk retrospektif sergisi 17 Nisan'a kadar Arter'de ziyaret edilebilecek - Haberler
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