Cande Perçem projesi Türk ve Amerikalı oyuncuları buluşturuyor Sinema dünyasında Entity Project ile uluslararası başarıya imza atan Cande Perçem, yeni projesinde Türk ve Amerikalı oyuncuları buluşturmaya hazırlanıyor.

2018 yılında senaryosunun kendisinin yazdığı ve yönettiği hem de oynadığı "Entity Project" adlı filmde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Cande Perçem, önceki gün City's Nişantaşı çıkışında objektiflere takıldı. Kendisini çeken gazetecilere çok şaşırdığını söyleyen Perçem, Beni nasıl tanıdınız çok şaşırdım. Ayrıca çok şaşkınım." diyerek hayretini gizleyemedi. Eylül ayında yapımcılığını üstlendiği dizi için İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu,"Bir dijital platform için dizi çekeceğiz. Yakın zamanda tüm detaylar netleşecek. Amerikalı oyuncular ve Türk oyuncular olacak dizide. Görüştüğümüz bir kaç iyi Türk oyuncular var. Sizlerinde çok iyi bildiği isimler" dedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin