Candaş Tolga Işık konuğu Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında?

Candaş Toga Işık'a konuk olan Zafer Algöz araştırılıyor. Peki, Candaş Toga Işık Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Zafer Algöz nereli, mesleği nedir? Zafer Algöz hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Zafer Algöz Candaş Toga Işık'a konuk oldu. Candaş Tolga Işık'e konuk olan Zafer Algöz merak edildi.. Peki, Candaş Toga Işık Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Zafer Algöz nereli, mesleği nedir? Zafer Algöz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz Türk Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.

Rol aldığı oyunlar

Amedeus

Çok Yaşa Komedi