Candan Erçetin yeni şarkısını yayınladı
Müzik dinleyicisinin her çalışmasını büyük bir heyecanla beklediği Candan Erçetin, 18 ay aradan sonra Pasaj Müzik etiketli "İyi ki" isimli duygusal, güçlü ve yepyeni şarkısını 31 Ocak Cuma günü dijital müzik platformları aracılığı ile yayınladı
Barış İçin Yakınıyor& ;
Erçetin'in kendine özgü yorumuyla seslendirdiği duygusal bir balad olan "İyi ki" hem melodik yapısı hem de samimi ve romantik sözleri ile dikkatleri hayatın karmaşası içinde ihmal etmeden dile getirilmesi gereken sözlere çekiyor ve dinleyiciyi, sevdiklerinin gözlerinin içine bakarak "iyi ki varsın" demeye davet ediyor.
Hayata dair iyi, kötü, yeni, eski, her şeyi ve herkesi selamlayarak hayatımıza değmiş her şeyle barışmaktan dem vuruyor.