Candan Erçetin yeni şarkısını yayınladı

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41

Barış İçin Yakınıyor& ;

Erçetin'in kendine özgü yorumuyla seslendirdiği duygusal bir balad olan "İyi ki" hem melodik yapısı hem de samimi ve romantik sözleri ile dikkatleri hayatın karmaşası içinde ihmal etmeden dile getirilmesi gereken sözlere çekiyor ve dinleyiciyi, sevdiklerinin gözlerinin içine bakarak "iyi ki varsın" demeye davet ediyor.

Hayata dair iyi, kötü, yeni, eski, her şeyi ve herkesi selamlayarak hayatımıza değmiş her şeyle barışmaktan dem vuruyor.



