Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin
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Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin

Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyinÜNLÜ sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı.

Candan Erçetin'den 'aşı' uyarısı: İhmal etmeyin, ertelemeyin

ÜNLÜ sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Erçetin, "İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" dedi.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için kamu spotu reklamında yer aldı. Erçetin'in yer aldığı reklamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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