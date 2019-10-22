Candan Erçetin 29 Ekim'de Eskişehir'de konser verecek

22.10.2019 14:50

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medyada hesaplarından yaptığı açıklama ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda Türk müziğinin önemli sanatçılardan Candan Erçetin'i Eskişehirliler ile buluşturacaklarını ifade etti.

Her yıl 29 Ekim'de düzenlediği etkinliklerle Eskişehirlilere Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu sene de birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde 29 Ekim 2019 Salı günü saat 20.00'de Büyük Park girişindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Candan Erçetin Eskişehirliler ile buluşacak. Etkinliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran Başkan Büyükerşen paylaşımına "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız! Böyle önemli bir günde çok özel bir sanatçıyı şehrimizde ağırlıyoruz. 29 Ekim'i Eskişehir'e yakışır şekilde coşkuyla kutlamak için cumhuriyet sevdalısı tüm yurttaşlarımı konserimize bekliyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Konseri'ne büyük bir katılım beklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu yıl da 29 Ekim'in Eskişehir'e yakışır bir şekilde kutlanacağını belirttiler.

Kaynak: Bültenler