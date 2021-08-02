"Canbulan" Yangından Zarar Gören Hayvanların Yarasını Sarıyor
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"Canbulan" Yangından Zarar Gören Hayvanların Yarasını Sarıyor

'Canbulan' Yangından Zarar Gören Hayvanların Yarasını Sarıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yarılı ve yardıma muhtaç hayvanlara hizmet veren "Canbulan" Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanları tedavi ediyor.

Konya'da yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetinde bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan" Manavgat'taki ciğerlerimizi yakan yangında sağ kalan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak 22 araç ve 49 personelle yangın bölgelerinde canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Bölgeden istenen destek malzemelerini temin edip gönderiyoruz. Özellikle Canbulan yangında yaralanan dilsiz canlıların tedavisi için bölgede veteriner ekiplerimizle birlikte koordinasyonu sağlıyor. Allah, tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun. Yaraları hep birlikte saracağız inşallah." şeklinde konuştu.

YANGIN BÖLGESİNDE DESTEK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yangın bölgesinde; evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından yangında zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdüren "Canbulan" içerisinde; "Defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü" ile birlikte hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut.

Kaynak: Bültenler

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