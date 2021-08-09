"Canbulan" Manavgat'tan Sonra Şimdi Muğla'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Canbulan" Manavgat'tan Sonra Şimdi Muğla'da

'Canbulan' Manavgat'tan Sonra Şimdi Muğla'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veren "Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.

Yangınların başlamasıyla birlikte Konya'da yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veren tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ın önce Manavgat'ta şimdi de Muğla bölgesindeki yangınlarda hayvanların yaralarını sardığını kaydeden Başkan Altay, "Canbulan'ımız ve veteriner hekimlerimiz, farklı illerden bölgeye koşan veteriner hekimlerimizle birlikte yaraları sarmak için çalışıyor. Yangınların verdiği tahribatı en aza indirmek ve doğayı paylaştığımız canlılara nefes olmak için sahada olmaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi açılan bütün yaraları birlikte saracağız inşallah." dedi.

Yangın bölgesinde; evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdüren "Canbulan"ın içerisinde; defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile birlikte hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Ümit Dündar Mustafa Varank
Magazin Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Kayaalp Hakan Reçber Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Canbulan" Manavgat'tan Sonra Şimdi Muğla'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:36:46. #1.14#

title