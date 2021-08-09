"Canbulan" Manavgat'tan Sonra Şimdi Muğla'da

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet veren "Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki dilsiz canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını söyledi.

Yangınların başlamasıyla birlikte Konya'da yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veren tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ın önce Manavgat'ta şimdi de Muğla bölgesindeki yangınlarda hayvanların yaralarını sardığını kaydeden Başkan Altay, "Canbulan'ımız ve veteriner hekimlerimiz, farklı illerden bölgeye koşan veteriner hekimlerimizle birlikte yaraları sarmak için çalışıyor. Yangınların verdiği tahribatı en aza indirmek ve doğayı paylaştığımız canlılara nefes olmak için sahada olmaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi açılan bütün yaraları birlikte saracağız inşallah." dedi.

Yangın bölgesinde; evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdüren "Canbulan"ın içerisinde; defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile birlikte hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut.

Kaynak: Bültenler