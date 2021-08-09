"Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'ya da gitti
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"Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'ya da gitti

'Canbulan' Manavgat'tan sonra Muğla'ya da gitti
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı hayvan ambulansı "Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı hayvan ambulansı "Canbulan" Manavgat'tan sonra Muğla'daki yangında yaralanan hayvanları da tedavi ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, orman yangınlarında hem ağaçların hem de doğadaki canlıların büyük zarar görmesinin üzüntüsünü duyduklarını belirtti.

Yangınların başlamasıyla Konya'da yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veren Canbulan'ın önce Manavgat'ta şimdi de Muğla bölgesindeki yangınlarda hayvanların yaralarını sardığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Canbulan'ımız ve veteriner hekimlerimiz, farklı illerden bölgeye koşan veteriner hekimlerimizle yaraları sarmak için çalışıyor. Yangınların verdiği tahribatı en aza indirmek ve doğayı paylaştığımız canlılara nefes olmak için sahada olmaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi açılan bütün yaraları birlikte saracağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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