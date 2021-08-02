"Canbulan", Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Canbulan", Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor

'Canbulan', Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan", Manavgat'taki orman yangınında yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan", Manavgat'taki orman yangınında yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan"ın Manavgat'taki yangından sağ kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut."

Konya 22 araç ve 49 personelle yangın bölgesinde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak 22 araç ve 49 personelle yangın bölgelerinde canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Bölgeden istenen destek malzemelerini temin edip gönderiyoruz. Özellikle Canbulan yangında yaralanan dilsiz canlıların tedavisi için bölgede veteriner ekiplerimizle birlikte koordinasyonu sağlıyor. Allah, tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun. Yaraları hep birlikte saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

'Canbulan', Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor
'Canbulan', Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor
'Canbulan', Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor
'Canbulan', Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Canbulan", Manavgat'taki yangında yaralanan hayvanların hayata tutunmasını sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:02:36. #1.16#

title