Canbey Havran'da GES'i inceledi
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Canbey Havran'da GES'i inceledi

Canbey Havran'da GES'i inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'deki saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'deki saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Havran İlçesi'nde bir dizi ziyaretler yapan Milletvekili Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte, Havran Belediyesi'nin yaptığı Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) yerinde inceledi.

Milletvekili Canbey, Havran Belediyesi'nin yaptığı GES yatırımını, Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte yerinde inceledi. Güneş enerjisi santralinin önemine değinen Canbey; "Günümüzde insanların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri enerji. Bu ihtiyacı karşılamak için doğayı kirletiyoruz, kaynaklarımızı tüketiyoruz. Yani bir eksiğimizi karşılamak için başka eksikler açıyoruz doğada. Bu sebeple daha çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız. Bugün Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy'un büyük emekleriyle kurulan güneş enerjisi santralini gezdik. 3 bin 780 panelle kurulan bu santral hem ilçemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de Havran Belediyemize ciddi bir maddi kazanç bırakacak. Bu çevreci projeyi hayata geçiren başta Belediye Başkanımız Emin Ersoy olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından Kocadağ'a çıkan ikili, Havran'ın eşsin manzarasına tüm tatilcileri davet etti.

Devamında Havranlı bir girişimci tarafından Kocadağ'da KOSGEB destekli olarak yapılan Kocadağ Konağı'nı ziyaret eden Canbey, Başkan Ersoy ve işletmeci ile Kocadağ'a yapılabilecek yatırım imkanlarını değerlendirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunun Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy; "Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e teşekkür ediyorum. Bizi hem Ankara'da hem burada hiç yalnız bırakmıyor. Hep birlikte Havran'a en güzel şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği AK belediyecilik vizyonuyla yaptığımız hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Havranlılar her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür etti. - BALIKESİR

Canbey Havran'da GES'i inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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