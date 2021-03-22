Canberk Yurdakul: "Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti"
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Canberk Yurdakul: "Gol yemeden galip gelmemiz beni mutlu etti"

22.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:30
Canberk Yurdakul:

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Adanaspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'in cezası sebebiyle kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Adanaspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takımın Boluspor'la yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ataberk Dadakdeniz'den eldivenleri alan Canberk Yurdakul, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ankaraspor maçından sonra Adanaspor galibiyeti ile kaleyi koruduğu üst üste iki maçta da takımının galip gelmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren 20 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Deplasmandan 3-0 gibi net bir skorla galip gelmek harikaydı. Oynayan oynamayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca gol yemeden galip gelmemiz benim adıma mutluluk vericiydi. Bravo takım." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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