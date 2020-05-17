'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, balık yumurtaları ile beslendiği için 'istilacı tür' olan, yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı avcılığına başlandı.

'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı
17.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:01

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, balık yumurtaları ile beslendiği için 'istilacı tür' olan, yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı avcılığına başlandı. Boyabat Baraj Gölü'nde tatlı suda, sığ kenarlarda avlanan tür, başta ABD, Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçeleri ile Sinop sınırı arasında bulunan Boyabat Baraj Gölü'nde gümüş balığı avcılığı başladı. Balık yumurtaları ile beslendiği için 'istilacı tür' listesinde yer alan ve yöre halkının 'canavar' diye adlandırdığı gümüş balığı, motorlu kayıklarla sığ kenarlarda avlanıyor. 60 kişilik ekibin günlük 5 ile 10 ton arasında avladığı türün başta ABD, Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmesiyle gelir elde ediliyor.  

'KİLOSUNU 2 TL'YE SATIYORUZ'Kargı Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ali Aktaş, balık yumurtaları ile beslendiği için 'canavar' adını verdikleri gümüş balığı türünde bu yıl iyi avcılık dönemi geçireceklerini umduklarını belirterek, "Geçen yıllarda günde 3 ile 5 ton arasında avlıyorduk. Bu sezon bu sayı 5 ile 10 ton olacak, seneye ise sayı 10 ile 20 ton arasında olacağı tahmin ediyoruz. Baraj gölü çok ağaçlıklı olduğu için su azalınca sahillerde kepçe ile düzleyerek daha çok avlanma yapılmasına zemin hazırlıyoruz. Bu avcılıktan şu anda 60 kişiye iş imkanı sağlanıyor. Kilosunun 2 TL'den satışını yapıyoruz. Yurt dışında çok tercih edilen bir tür. Gümüş balığı tuttukça çoğalan bir balık cinsidir. Soğuk hava depolu kamyonlara doldurulan balıklar ihraç edilmek üzere bekletilecek" dedi.'YENİ İŞ KAPISI OLDU'Balıkçı Hakan Arslan da "Baraj gölümüz henüz yeni bir baraj ve 2 yıldır avcılık yapabiliyoruz. Buradan tuttuğumuz balıkları dondurarak araçlara yükleyerek fabrikaya gönderiyoruz. Burada önceden bizim ekin için arazilerimiz vardı hepsi suyun altında kaldı. Biz de burada balıkçılık sektörüne girerek kendimize yeni bir iş kapısı oluşturduk. İlk başladığımızda bu işin yapanların sayısı oldukça düşüktü ancak bunun her geçen yıl artacağını düşünüyorum" diye konuştu.'GÜNDE 10 KEZ AĞ ATIYORUZ'

Her yıl üretimlerinin artacağını belirten balıkçı Özkan Kışla ise "Bu balığı avlamak sazan, yayın gibi balık türlerine göre daha zor avlanan bir tür. Ağın yapısı daha sık bir yapıya sahip. 50-70 ve 100 metrelik ağlarımız var. 100 metrelik bir bağı atıp tekrar toplayabilmek için en az 4 kişinin çalışması gerekiyor. 100 metrelik ağımızı günde 10 sefer atıp tekrar toplayabiliyoruz. Kıyıdan 100 metre açığa ağ atabiliyoruz. Balığın boyu 5 ile 7 santimetre civarında değişiyor. Zaten bu balığın küçük olanı makbul ve daha değerli" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Cem Yılmaz Sinan Özen Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:32:55. #1.14#
title