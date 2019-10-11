11.10.2019 15:33

Canan Karatay: "Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'nda, zeytin ve zeytinyağının kanseri önlediğini ve kanser hücrelerini öldürdüğünü söyledi

MERSİN - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin altın, zelytinyağının da altının suyu olduğunu ifade ederek, "Her zaman söylüyorum yine tekrarlayacağım. Zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz" dedi.

Türkiye'de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından düzenlenen 8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılan ünlü Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu söyledi. Karatay, "Zeytin altındır zeytinyağı da altının suyudur bana göre. Her zaman söylüyorum zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin ve zeytinyağında bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar hakikaten vücut hücrelerinin dışarıdan gelen toksik maddelere karşı koruyor. Toksik bir dünyada yaşıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, Mut öyle değil Mut çok şanslı bir memleket. Toroslardan gelen esinti bambaşka. Fakat bütün dünyada büyükşehirde yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da İzmir'de yaşayanlar hava kirli, su kirli, yiyecekler biliyorsunuz hepsi tarım ilaçlı, zehirli. Fakat Mut'ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin" şeklinde konuştu.

"Aspirin'den bin kat daha faydalı"

Prof. Dr. Karatay, hakiki soğuk sıkım zeytinyağının kanı sulandırdığını Aspirin'den bin kat daha faydalı olduğunu ifade ederek, "Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için vücudun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor. Zeytine döndüğümüz zaman riviera dediğimiz işlenmiş zeytinyağıda çok tehlikeli. Riviera sağlıklıdır diye söyleniyor. Sakın ha Mut için söylüyorum çok dikkatli olun fabrikalar kurun ama sakın rivierayı bu memlekete sokmayın. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır kanseri önler ve kanser hücrelerini öldürür" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, yoldan geçen araçlar durdurularak sürücülere, Canan Karatay, Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Volkan Şeker tarafından şişelerde zeytinyağı ikram edildi.

Kaynak: İHA