Canan Karatay'ın savı, koronavirüsüne karşı tek başına yetersiz kalıyor!

02.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:27

Doç. Dr. Karacan, kamuoyunun merak ettiği konulara şu ifadelerle açıklık getirdi:

Elinizi en az 20 saniye yıkayın: Hastalıktan korunmada en önemli önlem, ellerin gün içinde sık sık, en az 20 saniye ve özenle yıkanmasıdır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda yüzde 60 ve üzeri alkol içeren antiseptikler yararlı olur. Ayrıca özel ürünlere gerek yoktur.

Bağışıklık sistemini güçlendirin: Bağışıklık sistem güçlendirici en önemli üç husus; en az 7-8 saat kesintisiz uyku, dengeli beslenme ve dozunda egzersizdir.

D vitamini alın: Kışın güneşten daha az yararlandığımız için vücudumuzdaki D vitamininde eksiklik görülebilir. Böyle bir durumda günde iki bin ünite D vitamini alınması faydalı olur. Bir diğer seçenek de 50 bin ünitelik damla şişeleri iki veya üç doza bölerek kullanmaktır. Bu dozlar uzun süreli koruma sağlar.

Enfeksiyona karşı C vitamini: C vitamini viral enfeksiyonlarda genel olarak şikayetlerde azalma sağlayabilir.

Tuz oranına dikkat edin: Buruna aşırı tuzlu su çekmek, burun, ağız ve boğazdaki yararlı organizmalara zarar verebilir ve mukoza denen hassas yapıları zedeleyebilir. Temiz su veya düşük derecede tuzlu su (Yarım litre temiz suya üç çay kaşığı tuz) ile burnunuzu yıkayabilirsiniz.

Maskeleri yalnızca hasta kişiler takmalı: Maske yalnızca hasta kişilerin mikrop saçmaması için önemlidir. Hasta olmayan kişilere maske takmalarını önermiyoruz. Hastalık göze temas ile de geçebilir dolayısıyla sıradan maskeler korumaz, maske takılınca virüsü kapmama garantisi oluşmaz.

Kelle paça virüsten korumaz: Kelle, paça, kokoreç gibi gıdaların hastalığa iyi geldiği veya koruma sağladığı bilgisi doğru değildir.

E-ticaretle virüs bulaşmaz: Çin'den e- ticaret yolu ile gelen ürünlerle bulaşma olmaz çünkü virüs yüzeylerde ancak birkaç saat yaşar.

Kimler risk grubunda yer alıyor?

50 yaş üzeri bireyler.

Kronik akciğer ve kalp hastaları

Kalıcı organ hastalığı olanlar (Böbrek, karaciğer)

Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar (Kanser hastaları, romatizmal hastalığı olanlar)

Yurt dışına sık seyahat edenler

Kaynak: Bültenler