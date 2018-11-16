Canan Karatay, Canlı Yayında Elazığ Türküsü Söyledi
Daha önce "Vegan demek tahıl beyinli demek'' sözleriyle tepki çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, bu kez türkü performansıyla gündeme geldi.
Daha önce "Vegan demek tahıl beyinli demek'' sözleriyle tepki çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, bu kez türkü performansıyla gündeme geldi.
ELAZIĞ TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ
Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle bilinen Prof.Dr. Canan Karatay bu defa şaşırttı. TRT 1'deki "Pelin Çift ile İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında Elazığ yöresinin meşhur türküsü "Fincanın Etrafı Yeşil"i söyledi.
''ANTİDEPRESAN İÇMEK YERİNE MÜZİK DİNLEYİN''
Antidepresan ilaçlarına karşı yaptığı açıklamayla tartışma yaratan Canan Karatay ''Antidepresan yerine depresyondayken sevdiğiniz şarkıları bol bol dinleyin'' dedi.
YORUMLAR (4)
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KADİR MISIROĞLUNU HOCAMIZI BEYENİYORUM.KİMSENİN SÖVMEYE HAKKI YOKCevap Yaz Yayından Kaldır
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bravoCevap Yaz Yayından Kaldır
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TEŞEKKÜRLER SAYIN HOCAM, HARİKASINIZ TEBRİKLER .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Canan hanımı tebrikler ediyorum müthiş beğendim. .Cevap Yaz Yayından Kaldır