Canan Karatay, Meslekten 15 Gün Süreyle Men Edildi

Prof. Dr. Canan Karatay için kötü haber geldi. Karatay'ın 15 gün süreyle meslekten men cezası Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

15 GÜN MESLEKTEN MEN EDİLDİ

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç yıl önce yaptığı bu açıklamanın ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015'te Karatay'ı, İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti.Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015'te Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması"na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016'da Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.