: Canan kaftancıoğlu yeniden chp istanbul il başkanı seçildi

09.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:52

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu, 444 delegenin oyuyla yeniden İstanbul İL Başkanlığı'na seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeni yönetim belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nin açık hava etkinlik alanına kurulan komplekste gerçekleşen il kongresinde divan kurulu 39 ilçe başkanının imzasının bulunduğu kağıdı göstererek Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday gösterildiğini duyurdu. Aday adayı Ferudun Cemal Aydın ise adaylık için gereken 60 delege imza sayısına ulaşamadı. Ferudun Cemal Aydın 47 imza toplayabildi.

BLOK LİSTE AÇIKLAMASI

Seçimde tek aday olan Canan Kaftancıoğlu, adaylık konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Blok liste tartışmasına değinen Kaftancıoğlu, Blok listesinin, çarşaf listesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama başka bir şey daha biliyoruz. Kimlerin ne zaman blok liste, kimlerin ne zaman çarşaf liste istediğini de biliyoruz. Burada mesele beni ilgilendiren duygu, biraz önce söyledim. Benimle görüşmeye gelen bütün arkadaşlarımla çalışabileceğimi o kadar yoğun hissediyorum ki. İster blok, ister çarşaf olsun hiç umurumda değil. Biz listeye kim girmiş, kim girmemiş, blok mu, çarşaf mı, konuşmalarını yaparken gene birileri öldü. Bizlerin hayatında çok önemli gibi gelen olayları konuşurken gene birileri öldü şu an da şeklinde konuştu.

KEŞKE ADAYLARLA YARIŞABİLİYOR OLSAYDIK

İl kongresinde konuşan Canan Kaftancıoğlu sözlerinin devamında, Olması gereken bana sorarsanız. Olsaydı daha güzel olacaktı. Şu an 2, 3, 5 hiç önemli değil. Ne kadar çok o kadar kıymetli. Çünkü bizim partimizde heyecan motivasyon ve demokrasiye katkımız açısından çok kıymetli. Keşke adaylarla yarışabiliyor olsaydık. İsimlerin hiçbir önemi yok. Çok adaylı bir kongreyi kendi adıma ben de çok arzu ettim. Hatta kimi dostlarım bana dediler. 'Neden çok adaylı istiyorsun. İçinde ezip geçme gibi bir duygu mu var' dediler. Dedim ki, bizim partimizde hiç kimsenin ezip geçme gibi bir duygusu olmaz. Demokrasiye katkımız olsun diye bunu istiyorum şeklinde konuştu.

KAFTANCIOĞLU 444 DELEGENİN OYUNU ALDI

677 delegeden 571'i kongrede oy kullandı. Geçerli 510 oyun 444'ünü alan Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. İl başkanının belirlendiği kongrede ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi. Yeni yönetim 2 yıl süreyle görev yapacak.

Kaynak: DHA

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