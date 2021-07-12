Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
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Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye'de gözaltına alındı.

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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