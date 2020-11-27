Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı
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Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

27.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:47
Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

KARAKÖY'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti kapısının önünden çalındı.

KARAKÖY'de  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti kapısının önünden çalındı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda motosiklet aynı gün bulunurken, şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu Karaköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki kişi,  Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun evinin önüne gelerek 80 bin TL değerindeki motosikletininin kilidini kırdı. Motosikleti çalıştıramayan şüpheliler, iterek götürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı çalışmada, motosikleti Fatih'in Karagümrük Mahallesi'nde buldu.  Emniyet otoparkına çekilen motosiklet Ali Naki Kaftancıoğlu'na teslim edilecek. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Varol

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