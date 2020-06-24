Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası onandı
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Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası onandı

Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası onandı -Canan Kaftancıoğlu'nu mahkumiyete götüren süreç 2012 yılında attığı tweetlerle başladı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012 ve 2017 yılları arasında sosyal medya hesabından attığı tweetler nedeniyle 5 ayrı...

24.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:54

Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası onandı

-Canan Kaftancıoğlu'nu mahkumiyete götüren süreç 2012 yılında attığı tweetlerle başladı

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012 ve 2017 yılları arasında sosyal medya hesabından attığı tweetler nedeniyle 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 27 Mayıs 2019 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun 27 Temmuz 2016 ve 12 Ekim 2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'hakaret' suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

6 Ekim 2012 ile 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında attığı 11 tweette 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği belirtildi. 24 Nisan 2012 tarihinde Ermenilere ilişkin yaptığı paylaşım ve 2013 ile 2015 yılları arasında attığı tweetlerde 'Türkiye Cumhuriyet Devletini Alenen Aşağılama' suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği de aktarılan iddianamede, 11 Ocak 2013 tarihinde Sakine Cansız'ın ölümünden sonra yaptığı bir paylaşıma da yer verildi. İddianamede, kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü kurucusu Cansız'ın söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesinin 'terör örgütü propagandası' suçunu oluşturduğu vurgulandı.

17 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından toplamda 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis

İddianamenin kabulünün ardından yargılanmasına başlanan Kaftancıoğlu hakkında 6 Eylül 2019 tarihinde karar verildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kaftancıoğlu'nu 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kamu görevlisine alenen hakaret etmek' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Dosya İstinaf'a taşındı

Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi incelemesini tamamlayarak dosya üzerinden kararını verdi.

İstinaf: "Yerel mahkemenin kararı hukuka uygun"

Ceza Dairesi, sanığın suçunun sübutu kabul, eyleminin olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirildiği, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, sanık avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Oy birliği ile alınan karar kapsamında, tarafların Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.

Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl, 8 ay, 20 günlük hapis cezası onandı

Kaynak: İHA

Manşet

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