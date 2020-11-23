Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli? Canan Kaftancıoğlu'na ne oldu, ne dedi? Canan Kaftancıoğlu soruşturması ne oldu?

Sık sık gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı hakkında yeni kararlar çok konuşuldu. Peki Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu hakkında neden takipsizlik kararı çıkarılmıştı? Canan Kaftancıoğlu'nun görevi nedir?Canan Kaftancıoğlu takipsizlik kararı gelişmeleri neler?

Sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki son dakika gelişmeleri merak edildi. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli? Canan Kaftancıoğlu'na ne oldu, ne dedi? Canan Kaftancıoğlu soruşturması ne oldu?

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 Ordu doğumlu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi "Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.

CHP yeni İstanbul İl Başkanı seçilmiştir.

CANAN KAFTANCIOĞLU SORUŞTURMASI NE OLDU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun'un avukatının itirazı üzerine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı, itiraz üzerine kaldırıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

HAKİMLİĞİN KARARINDAN

Hakimliğin kararında, Fahrettin Altun'un avukatının, 21 Nisan'da araçla gelen şüpheliler Suat Özçağdaş, Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar'ın müşteki Altun'un ikametinin bulunduğu konutunun ve bahçesinin fotoğraflarını çektiğini, şüphelileri bu suça azmettiren kişinin ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu belirterek, şikayette bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda, tanıklardan A.O'nun ifadesine de yer verilen kararda, "CHP İlçe Başkanı olduğunu söyleyen şahsın telefonunu bahçeye doğru yönelterek fotoğraf çektiğini gördüm. Ayrıca fotoğraf çekmek isteyen şahıs kendisinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve Fahrettin Altun'un ikametine düzenli olarak kontrol amaçlı geleceğini söyledi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şüphelilere partisinin talimat verdiği şeklinde ikrarda bulunduğu kaydedilen kararda, Suat Özçağdaş'ın ifadesinde ise il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu bilgisi verildi.

Soruşturma kapsamında Suat Özçağdaş'ın cep telefonu üzerinde yapılan imaj incelemesinde müşteki Fahrettin Altun'un ikametinin bulunduğu bahçeye ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilen hakimlik kararında, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle, özel 'hayatın gizliliğini ihlal' suçuna azmettirici olup olmadığı ve diğer isnat edilen suçları işleyip işlemediği hususunun takdir ve değerlendirmesinin yetkili ve görevli mahkemece yapılması gerektiğinden itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir."

Kararda, bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın kaldırıldığı vurgulanarak, soruşturma dosyasının gereğinin yapılması için tekrar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmesine hükmedildi.