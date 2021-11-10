Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi!

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CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Şubat 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: Mesudiye

Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı.Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir.[6] Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

Politik yaşamı

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi.

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