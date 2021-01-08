Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? Canan Kaftancıoğlu siyasi yaşamı!

Siyasi yaşamı ile merak edilen Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında, nereli? Canan Kaftancıoğlu siyasi yaşamı!

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu,3 Şubat 1972, Mesudiye doğumlu Türk tabip ve siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut İstanbul İl Başkanı. Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

CANAN KAFTANCIOĞLU SİYASİ YAŞAMI

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Paylaşımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olurken Kendi partisinin yanı sıra Halkların Demokratik Partisi'den de Kaftancıoğlu'nu destEkleyen açıklamalar geldi. Kendisi de bir paylaşımdan dolayı Erdoğan'dan özür diledi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'ndaki 1,5 saatlik konuşmasında Atatürk'ü üç kez "Gazi Mustafa Kemal" olarak anması üzerine TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." cevabını vermişti. Bu olay gündem olmuş ve parti içindeki tartışmalarda Kaftancıoğlu hedef olmuştur