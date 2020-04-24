Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
24.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Altun'un avukatları, müvekkillerinin evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin hakkında soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com