Canan'ın katiline müebbet hapis cezası

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i (42) tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne (45), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar, "Bu karar bizim için tatmin edici bir karar değil. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" dedi.

Olay, 11 Aralık 2020 akşamı Yunusemre ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada İnne, yanında getirdiği tabancayla Çeviren'e doğrultup ateşledi. Karnından vurulan Çeviren yaşamını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı. Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 20 Ocak'taki duruşmasında mütalaasını veren savcı, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığını belirterek, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi ise, "Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir tahrik ve iyi hal indiriminin uygulanmaması bizim için sevindirici. Bu suçun tasarlayarak işlendiğine inanıyoruz. Bunun için istinaf yoluna gideceğiz. Sanık ağırlaştırılmış müebbet alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.