Canan Ergüder meme kanserine yakalandı! İşte son durumu
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Canan Ergüder meme kanserine yakalandı! İşte son durumu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Canan Ergüder meme kanserine yakalandı! İşte son durumu

Star TV ekranlarının yayınlanan Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarına üzen bir haber geldi.

Star TV ekranlarının yayınlanan Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarına üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki oyuncuya meme kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde tedavisine başlanan 1 çocuk annesi oyuncunun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu öğrenildi.

CANAN ERGÜDER'DEN AÇIKLAMA

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Ergüder, 'Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası 'Menajerimi Ara' ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim.' mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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