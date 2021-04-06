Canan Ergüder kansere yakalandı

Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder'in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Başarılı oyuncu, başrolünü oynadığı Menajerimi Ara adlı diziden affını isteyerek ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder'in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi. 43 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda kemoterapi görecek.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu. Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe' un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Demir isminde bir çocukları vardır.

Canan Ergüder bir süredir 'Menajerimi Ara' adlı dizide Feris karakterini canlandırıyordu.

Kaynak: Snob Magazin